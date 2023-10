Business news: ministro Energia, Kazakhstan considera 4 possibili fornitori di tecnologia nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kazakhstan sta considerando le proposte di quattro potenziali fornitori di tecnologia nucleare – da Francia, Cina, Russia e Corea del Sud – per l’eventuale realizzazione di una centrale atomica nel Paese, progetto che sarà sottoposto a referendum nazionale come annunciato lo scorso primo settembre dal presidente Kassym-Jomart Tokayev. Lo ha reso noto il ministro dell’Energia Almasadam Satkaliyev, intervenendo al 15mo Forum eurasiatico Kazenergy. Satkaliyev ha anche aggiunto che il suo ministero sta considerando due proposte dagli Stati Uniti per la costruzione di due piccoli reattori modulari. “Tutte le attività – ha precisato – vengono condotte in linea con la Costituzione e contestualmente all’organizzazione del referendum nazionale”. (Res)