Roma: terminata la manifestazione a San Giovanni, partecipanti rientrano con treni e bus

- Terminata la manifestazione in piazza San Giovanni, i tanti partecipanti accorsi fanno rientro a casa. "Viva la democrazia, viva il lavoro e viva la Costituzione”, con queste parole il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenuto dal palco allestito in piazza San Giovanni in Laterano, ha chiuso la giornata organizzata dalla Cgil con 150 associazioni. Al termine dell’intervento del segretario decine di manifestanti hanno iniziato a ballare. Dalle casse installate sul palco risuonava la musica. I palloncini, bianchi e rosa, e le bandiere delle associazioni che oggi hanno partecipato ai due cortei, e quelle rosse, hanno continuato a colorare piazza San Giovanni. Tra i cittadini accorsi oggi alla manifestazione, molti provenivano da tutta Italia. “Per l’occasione la Cgil ha organizzato viaggi in treno e in pullman”, hanno detto alcuni. “Siamo arrivati qui all’ora di pranzo. Adesso che la manifestazione è finita aspettiamo le 23 per tornare verso la stazione Termini e prendere il treno di ritorno”, hanno aggiunto. I romani, invece, raggiungono a piedi la stazione metropolitana più vicina. La viabilità cittadina, che oggi ha subito stop e disagi, sta piano, piano tornando alla normalità. (Rer)