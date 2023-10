Libia: a Bengasi evento culturale su impulso del console generale d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi, 7 ottobre, su impulso del console generale a Bengasi, un dialogo on line tra l’artista libica Nour Jaouda e l’italiana Lulu’ Nuti nel quadro della “Giornata del Contemporaneo” promossa Amaci. Il dialogo, moderato dal critico Ludovico Pratesi, - si legge in una nota - ha avuto per tema “l’arte come identità” ed ha permesso di avviare un dialogo tra due promettenti artiste. Nour Jaouda, che lavora anche a Londra e al Cairo, focalizza la sua ricerca attraverso un processo dove tutto appare frammentario, incompleto e in continua evoluzione. La ricerca di Lulu Nuti, che lavora tra Roma e Parigi, indaga invece sui sentimenti di responsabilità e sulla percezione della realtà che la nostra epoca provoca nell’essere umano. Il dialogo tra le due artiste ha rivelato pratiche e sensibilità comuni, soprattutto riguardo al rapporto tra i materiali, l’artigianato e la manualità, attraverso pratiche che uniscono la forza poetica della tradizione e i linguaggi del contemporaneo. Già lo scorso anno il consolato generale a Bengasi aveva promosso un dialogo on line tra artiste libiche ed italiane che ha potuto poi svilupparsi nel corso del 2023 con la realizzazione di una vera e propria mostra che verrà nei prossimi giorni inaugurata a Bengasi e successivamente, all’inizio del 2024, a Tripoli. (Res)