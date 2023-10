Roma: pace e lavoro, migliaia in piazza da tutta Italia con la Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumogeni, bandiere della pace e striscioni hanno colorato il cielo di Roma oggi. Un fiume di persone ha sfilato per le vie della Capitale per dire stop alle guerre e al lavoro precario, no all’autonomia differenziata e alle modifiche della Costituzione. “La via maestra, insieme per la Costituzione”, questo il motto della manifestazione organizzata dalla Cgil e che ha visto la partecipazione di circa 150 associazioni, oltre a migliaia di cittadini arrivati da tutta Italia con treni e autobus. A guidare il corteo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini che ha chiesto al governo di Giorgia Meloni “una riforma fiscale degna di questo nome e politiche che rendano il lavoro meno precario”. (segue) (Rer)