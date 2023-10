Roma: pace e lavoro, migliaia in piazza da tutta Italia con la Cgil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fischi, tamburi e magliette rosse da piazza della Repubblica a piazzale dei Partigiani: la marcia del sindacato ha invaso le vie della città con due cortei partiti in simultanea e che si sono ricongiunti in Piazza San Giovanni. Qui dal palco si sono alternati gli interventi di sindacalisti, politici e esponenti delle associazioni. “Siamo contrari alla modifica della Costituzione e chiediamo al governo di cambiare le proprie politiche, economiche e sociali - ha spiegato Landini -. Non siamo qui per protestare ma per indicare la via maestra”. E la via maestra, secondo Landini, "è a favore del lavoro e non della finanza, perchè produce la ricchezza di un Paese e va incentivato”. (segue) (Rer)