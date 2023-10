Roma: pace e lavoro, migliaia in piazza da tutta Italia con la Cgil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non vogliamo buoni sconti, vogliamo buoni stipendi” e diciamo “No all’autonomia differenziata. Per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti”: così recitavano alcuni degli striscioni esposti tra la folla. Tra i migliaia scesi in piazza - 35 mila secondo da questura - "oggi ci sono persone che credono nella giustizia sociale e che vogliono combattere lo sfruttamento - ha aggiunto Landini -. La società è sbagliata, in questi anni ha aumentato le diseguaglianze e chi oggi è qui è perché sente il dovere di cambiarla”. Il segretario della Cgil infine si è schierato "contro la guerra che porta alla guerra, quando a rimetterci sono i cittadini. Per questo condanniamo l’attacco di Hamas contro Israele - ha concluso -. Ma ci vuole la volontà, da parte degli organi politici, di riaprire i negoziati perchè stanno aumentando le spese in armi, in particolare in armi nucleari". (Rer)