Medio Oriente: Trump incolpa Biden, “contribuenti Usa hanno finanziato attacchi di Hamas”

- I soldi dei contribuenti statunitensi hanno “tristemente contribuito” a finanziare gli attacchi condotti da Hamas contro Israele. Lo afferma in una dichiarazione scritta l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attaccando duramente l’attuale inquilino della Casa Bianca, il democratico Joe Biden, per le violenze scoppiate oggi in Medio Oriente. Il leader repubblicano fa riferimento, in particolare, all’accordo tra l’amministrazione Biden e l’Iran, storico finanziatore di Hamas, per lo scongelamento di 6 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all’estero in cambio della liberazione di detenuti statunitensi. “Questi attacchi di Hamas sono una tragedia e Israele ha tutto il diritto di difendersi con una forza soverchiante. Tristemente, i soldi dei contribuenti statunitensi hanno finanziato questi attacchi con fondi che secondo molti provengono dall’amministrazione Biden”, dichiara l’ex presidente. Trump, che è candidato alle primarie repubblicane in vista delle elezioni presidenziali del 2024, ha sottolineato che la sua amministrazione ha portato “tanta pace in Medio Oriente attraverso gli Accordi di Abramo, solo per vedere Biden disfare tutto in maniera molto più veloce di quanto chiunque credesse possibile. Ci risiamo”. (segue) (Was)