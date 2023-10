Medio Oriente: Trump incolpa Biden, “contribuenti Usa hanno finanziato attacchi di Hamas” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attacchi all’attuale amministrazione sono arrivati però anche da altri candidati repubblicani alle prossime elezioni. L’ex vicepresidente Mike Pence, commentando gli attacchi, ha scritto che “questo è quello che accade quando il presidente degli Stati Uniti proietta debolezza sulla scena mondiale, si prostra davanti ai mullah in Iran con un riscatto da 6 miliardi di dollari e i leader del Partito repubblicano segnalano il ritiro degli Usa da leader del mondo libero. La debolezza risveglia il male”. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, si è espresso su X, il social network precedentemente noto come Twitter. “Israele è ora sotto attacco da parte dei terroristi di Hamas sostenuti dall’Iran. (segue) (Was)