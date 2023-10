Medio Oriente: Trump incolpa Biden, “contribuenti Usa hanno finanziato attacchi di Hamas” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha contribuito a finanziare questa guerra contro Israele e le politiche di Joe Biden, morbide nei confronti di Teheran, hanno facilitato l’operazione”. Accuse alle quali l’amministrazione Biden ha già risposto ricordando che i 6 miliardi di dollari recentemente scongelati non provengono dai contribuenti statunitensi. “La verità è che neanche un dollaro di questi 6 miliardi è stato finora speso, quindi l’attacco è semplicemente sbagliato e in cattiva fede”, ha fatto sapere una fonte governativa all’emittente “Nbc News”, precisando che i fondi potranno essere utilizzati solo per “transazioni umanitarie individuali, probabilmente in un periodo di anni”. Ogni richiesta, aggiunge la fonte, “dovrà essere approvata dalle banche del Qatar”, dove attualmente i fondi sono depositati. (Was)