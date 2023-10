Città metropolitana Roma: esibizioni dal vivo e installazioni, al via "Insieme siamo arte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi in Campidoglio la seconda edizione di "Insieme siamo arte. La Città metropolitana di Roma tra cultura e sociale". L'evento, nato dalla collaborazione tra Città metropolitana e Atcl, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal ministero della Cultura e Regione Lazio, si è aperto oggi in Campidoglio con gli artisti Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese che hanno fuso le loro filosofie artistiche e poetiche nel progetto "Flags" che reinterpreta le bandiere dei 196 Stati aderenti all'Onu. "1+1 = 3" lo slogan del progetto, che sottolinea come gli incontri tra le differenze producano risultati superiori, per arricchimento e inclusività, rispetto alla semplice somma dei singoli. Sotto gli occhi di tutti, la composizione in live performance di un'opera d'arte collettiva e dalla forte valenza simbolica. E' quanto si legge in una nota della Città metropolitana di Roma. (segue) (Com)