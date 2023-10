Città metropolitana Roma: esibizioni dal vivo e installazioni, al via "Insieme siamo arte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La performance è stata preceduta dall'incontro in Aula Giulio Cesare con gli interventi dei due artisti, dei curatori Francesco Saverio Teruzzi, della Fondazione Pistoletto, e Fortunato D'Amico, dei Consiglieri di Città metropolitana Tiziana Biolghini e Mariano Angelucci, alla presenza delle rappresentanze diplomatiche invitate, dei Comuni metropolitani e dei Municipi di Roma, con la proiezione in apertura del video di Andrea Rusich. "Ringrazio gli artisti Pistoletto e Savarese per averci consegnato un'opera che rappresenta valori e ideali in piena sintonia con le corde programmatiche su cui impostiamo ogni nostra azione - spiega Biolghini nella nota -. È sull'incontro e il valore della contaminazione che si costruisce il benessere e il valore collettivo. Co-progettare e fare assieme, termine mutuato dalla salute mentale, sono termini che caratterizzano il loro percorso artistico così come la nostra azione, sia nella cultura che nelle politiche sociali, per un nuovo modello di governo che porti a comunità integrate e solidali, dove l'incontro delle differenze e il valore delle diversità sia plus di ricchezza e progresso". (segue) (Com)