Città metropolitana Roma: esibizioni dal vivo e installazioni, al via "Insieme siamo arte" (3)

22 luglio 2021

- "L'arte e la cultura - aggiunge Biolghini - possono e devono essere strumenti di promozione sociale, filo conduttore di tutta l'esperienza di 'Insieme siamo arte': auspichiamo che sia l'inizio di una collaborazione, come quella che con Atcl ci porta a essere dentro le nostre comunità con i quattro mesi di programmazione, tra eventi e laboratori, con cui toccheremo tanti Comuni della Città metropolitana e altrettanti quartieri di Roma". Oggi "abbiamo un forte esempio di quanto possono fare e rappresentare arte e cultura - sottolinea Angelucci -. Il Campidoglio è il luogo dell'incontro di tutti i cittadini, simbolo di una città che è da sempre accoglienza, incontro e pace preventiva. '1 + 1 = 3' ben rappresenta la nostra visione di gestione della comunità: perché insieme si fa sistema e quando anteponiamo il benessere collettivo a quello individuale abbiamo la chiave per migliorare la nostra società. Tutti noi che rappresentiamo Roma e la sua area metropolitana, governate insieme dal sindaco Gualtieri - conclude -, lavoriamo per creare e ricreare ponti tra i popoli e le persone, anche e soprattutto attraverso l'arte e l'educazione. Vogliamo oche questo progetto di pace collettiva sia portato, come già accaduto in altre città, dentro le scuole, perché è da lì che inizia a funzionare meglio la società e il Paese". (Com)