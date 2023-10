Medio Oriente: colloquio ministri Esteri Egitto-Russia, fermare escalation a Gaza e scontri armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry e l'omologo russo Sergei Lavrov, durante una conversazione telefonica, hanno sottolineato la necessità di porre fine all'escalation contro la Striscia di Gaza e gli scontri tra palestinesi e israeliani. Lo ha riferito il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato. "I ministri hanno sottolineato la necessità di porre immediatamente fine all'attuale escalation contro la Striscia di Gaza e ai violenti scontri tra la parte palestinese e quella israeliana", si legge in una nota il ministero degli Esteri egiziano. Shoukry ha parlato a Lavrov dell'importanza che il Consiglio di sicurezza dell'Onu si assuma la responsabilità sulla questione palestinese e adotti misure per proteggere i diritti del popolo palestinese. Domani il Consiglio di sicurezza si riunirà intorno alle 21 italiane per discutere della questione.(Cae)