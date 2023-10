Roma: Unarma, rivolta a Cpr di Ponte Galeria, militare aggredito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma "un'altra rivolta, questa volta scatenata da una rissa tra egiziani e marocchini dove è rimasto ferito un collega ricoverato all’ospedale e dimesso con una prognosi di 30 giorni". Lo afferma in una nota il segretario generale di Unarma, Antonio Nicolosi. "Quanto dobbiamo aspettare ancora ad aumentare gli organici per la vigilanza? La tardività nel procedere da parte dell’amministrazione sta mettendo ogni giorno in pericolo la vita dei nostri militari", aggiunge. (Com)