Medio Oriente: la Turchia in contatto con Paesi regione per cercare soluzione

- Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha parlato dell’escalation in Israele con gli omologhi di Qatar - Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani -, Arabia Saudita - Faisal Bin Farhan -, Egitto - Sameh Shoukry -, Autorità nazionale palestinese - Riad al Maliki - e Iran, Hossein Amir-Abdollahian. In una nota stampa, il ministero degli Esteri turco ha detto: "Siamo profondamente preoccupati per la violenza e la tensione che affliggono oggi Israele e Palestina. Attribuiamo grande importanza al ripristino della tranquillità nella regione il prima possibile e condanniamo fermamente la perdita di vite civili". La diplomazia turca ha sottolineato che "gli atti di violenza e le relative escalation non andranno a vantaggio di nessuno e invitiamo le parti ad agire con moderazione ed evitare passi impulsivi". (segue) (Res)