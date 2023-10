Medio Oriente: Tajani, Israele ha diritto a difendersi, Hamas fermi quest'assurdo attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha diritto a esistere e difendersi: chiediamo ad Hamas di fermare immediatamente questo assurdo attacco. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla stampa da Matera. “Purtroppo ci sono molti morti, li stanno ancora contando, ma si parla al momento di più di cento morti. Sono stati lanciati migliaia di missili da Hamas e abbiamo visto immagini raccapriccianti con soldati presi prigionieri e poi linciati dalla folla”, ha detto Tajani. “Con grande preoccupazione seguiamo ciò che accade in costante contatto con l'Ue e i nostri alleati. Quest'aggressione non deve assolutamente provocare un'escalation perché quest'attacco rischia di mettere a repentaglio qualsiasi dialogo in quell'area”, ha aggiunto il ministro. (Res)