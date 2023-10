Lavoro: Landini, produce ricchezza di un Paese, va incentivato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro “e non la finanza, produce la ricchezza di un Paese e va incentivato”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco allestito in piazza San Giovanni in Laterano. “Alla manifestazione di oggi ci sono persone che credono nella giustizia sociale e che vogliono combattere lo sfruttamento - ha aggiunto -. La società è sbagliata, in questi anni ha aumentato le diseguaglianze e chi oggi è qui è perché sente il dovere di cambiarla”, ha concluso Landini.(Rer)