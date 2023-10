Ucraina: Landini, inflazione e speculazione figlie della guerra, fermare corsa a riarmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina sono iniziate "l'inflazione e la speculazione”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco allestito in piazza San Giovanni in Laterano. “La guerra porta alla guerra e a rimetterci sono i cittadini - ha spiegato -. Per questo condanniamo l’attacco di Hamas contro Israele. Ma ci vuole la volontà, da parte degli organi politici, di riaprire i negoziati. Stanno aumentando le spese in armi, in particolare in armi nucleari. Bisogna fermare la corsa al riarmo. È un tema che va risollevato perché senza la pace non ci sono diritti per coloro che lavorano. E sono i lavoratori a pagare la guerra”, ha concluso. (Rer)