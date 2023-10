Medio Oriente: deputati iraniani, "Morte a Israele”, “La Palestina sarà vittoriosa, Israele sarà distrutto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari iraniani hanno intonato oggi in aula slogan come “Morte a Israele” e “La Palestina sarà vittoriosa, Israele sarà distrutto”, esprimendo il loro sostegno all'attacco compiuto all'alba di oggi dal movimento palestinese Hamas contro Israele. E' quanto emerge da un video pubblicato su X (ex Twitter) del portale "Iran International". Da parte sua, l'agenzia di stampa iraniana "Mehr" ha diffuso un video dove in piazza Palestina, a Teheran, sono state servite limonate gratuite per celebrare gli attacchi lanciati dal gruppo Hamas, sostenuto dall'Iran, contro Israele. (Res)