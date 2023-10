Basilicata: Tajani, FI punta a vincere elezioni con Bardi, presidente che ha fatto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è un partito in salute: ci prepariamo alla campagna elettorale e prevediamo cifre ambiziose in Basilicata in termini di consensi. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla stampa da Matera. “Il nostro candidato è Vito Bardi, un presidente che ha fatto molto bene e ha dimostrato di essere un presidente di alto livello e in grado di risolvere i problemi della gente", ha proseguito. "I fatti sono concreti: nessuno aveva mai azzerato il costo del gas e il costo dell'acqua. Queste sono cose che vanno a beneficio diretto dei cittadini lucani”, ha detto ancora Tajani. “Siamo convinti che vinceremo queste elezioni e Forza Italia sarà il perno di una coalizione che avrà a cuore la Basilicata”, ha concluso. (Rin)