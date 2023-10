Ecuador: uccisi in carcere i 6 presunti assassini del candidato presidente Villavicencio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei sicari colombiani arrestati per l’omicidio del candidato alla presidenza dell’Ecuador Fernando Villavicencio, avvenuto lo scorso 9 agosto, sono stati assassinati all’interno del carcere di Litoral, a Veracruz. Lo ha reso noto oggi il Servizio nazionale dei penitenziari (Snai) dell’Ecuador. I detenuti sono stati trovati ieri sera senza vita nel reparto 7 del carcere, situato alla periferia di Guayaquil, e le circostanze esatte della loro morte sono ora oggetto di indagine. Il quotidiano “El Tiempo” riferisce di fonti carcerarie secondo cui i sei sarebbero stati impiccati, informazione che tuttavia non è stata confermata ufficialmente. “Tutti i detenuti sono di nazionalità colombiana e sono coinvolti nell’omicidio di Fernando Villavicencio”, si legge nel comunicato dello Snai. “Il governo nazionale – aggiunge la nota – condanna questo atto e conferma la propria volontà di collaborare alle indagini per identificare i responsabili morali dell’omicidio dell’ex candidato”. (segue) (Brb)