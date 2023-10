Ecuador: uccisi in carcere i 6 presunti assassini del candidato presidente Villavicencio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villavicencio è stato ucciso nel pomeriggio del 9 agosto, la notte in Italia, alla fine di un evento di campagna elettorale in una scuola nella zona settentrionale della capitale, dieci giorni prima che si aprissero le urne per il primo turno delle presidenziali. L'ex sindacalista - divenuto noto per alcune denunce sul malaffare della politica, soprattutto sull'operato di governi precedenti, e per le infiltrazioni criminali nello Stato - è finito sotto una raffica di colpi d'arma da fuoco mentre si apprestava a salire in automobile. La risposta delle forze di sicurezza ha portato al ferimento di uno dei possibili sicari, deceduto una volta trasportato nella sede della procura. La polizia ha successivamente reso noto l'arresto dei sei cittadini colombiani, ritenuti collegati a organizzazioni criminali internazionali. Su invito del governo ecuadoriano, alle indagini parteciperà anche una delegazione del Federal Bureau of Investigation (Fbi). (segue) (Brb)