Ecuador: uccisi in carcere i 6 presunti assassini del candidato presidente Villavicencio (4)

- L'omicidio Villavicencio ha portato alla ribalta internazionale la situazione di insicurezza che vive il Paese. Un clima che ha spinto da ultimo il presidente Lasso a prolungare lo stato di eccezione indetto il 24 luglio per rispondere all'emergenza sicurezza, soprattutto nelle carceri. Una decisione, ha detto Lasso, presa "per fare fronte ai gravi disturbi interni in tutti i centri di privazione della libertà che compongono il sistema di riabilitazione sociale a livello nazionale". La misura, nelle intenzioni dell'esecutivo, "permette di controllare le circostanze che hanno alterato il funzionamento del sistema penitenziario" e di "ristabilire la convivenza e l'ordine" nel sistema. Si tratta dell'ultima proroga possibile dal momento che la legge consente al presidente di prolungare lo stato di eccezione solo per un periodo di 30 giorni, in aggiunta ai primi 60. Gli indici di violenza nel piccolo Paese andino sono in continua crescita: stando alle cifre del portale specializzato "Insight Crime", nel 2022 l'Ecuador ha registrato un tasso di 25,9 omicidi per ogni centomila abitanti, uno dei livelli più alti della regione. (segue) (Brb)