Medio Oriente: Biden chiama Netanyahu, pronti a sostenere Israele con ogni mezzo

- Gli Stati Uniti condannano "inequivocabilmente" gli attacchi condotti questa mattina contro Israele dal gruppo islamista Hamas e sono pronti a sostenere il governo e il popolo dello Stato ebraico "con ogni mezzo appropriato". Lo ha assicurato oggi il presidente Joe Biden al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, come si apprende da una nota della Casa Bianca. "Il terrorismo non è mai giustificato. Israele ha il diritto di difendere sé stesso e la sua gente. Gli Stati Uniti ammoniscono qualunque altra parte ostile a Israele voglia trarre vantaggio da questa situazione. Il sostegno della mia amministrazione per la sicurezza d'Israele è fermo e solido come la roccia", si legge nella dichiarazione. "Jill ed io - prosegue Biden facendo riferimento alla first lady - preghiamo per tutte le famiglie che sono state colpite da questa violenza. Abbiamo il cuore spezzato per le vite che sono state tragicamente troncate e speriamo in una pronta guarigione per tutti coloro che sono stati feriti". "Io e la mia squadra - garantisce infine il presidente statunitense - stiamo seguendo questa situazione da vicino, e resterò in stretto contatto con il primo ministro Netanyahu". (Was)