Lavoro: Landini, giovani sottopagati vanno via, numero maggiore a stranieri in ingresso

- Il numero dei giovani che decidono di lasciare l’Italia e di trasferirsi all’estero “è superiore al numero degli stranieri che vengono nel nostro Paese”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco allestito in piazza San Giovanni in Laterano. "Dall’Italia i giovani rischiano di andarsene prima ancora di poter trovare un lavoro - ha aggiunto -. Vanno via perché qui sono sottopagati”, ha concluso Landini. (Rer)