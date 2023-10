Lavoro: Ciaccheri (Sce), con manifestazione Cgil grande giornata per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è "una grande giornata per il Paese, una grande giornata per chi lotta per un salario degno e garantito, per pace, diritti e giustizia nel mondo del lavoro e nella società". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, di Sinistra civica ecologista. "Non solo forze politiche e sociali ma anche tante realtà, tante amministrazioni come la nostra che hanno aderito alla manifestazione - spiega -. Una rete municipalista che ha deciso di scendere in piazza accanto al sindacato. Grazie alla Cgil per aver mobilitato lavoratori e lavoratrici e tutte le associazioni e forze politiche che credono che questo governo non faccia bene al futuro dell'Italia e alzano la testa per dire che esiste una via maestra da seguire, ovvero la nostra Costituzione - conclude Ciaccheri - che non possiamo vedere messa in discussione dal governo Meloni e dai suoi sodali". (Com)