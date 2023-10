Medio Oriente: rappresentanza russa all'Onu, domani alle 21 riunione Consiglio sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica alle 21 è prevista una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla situazione nella zona del conflitto israelo-palestinese. Lo ha detto sul suo canale Telegram Dmitrij Polyanskij, primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite. "Il Consiglio di Sicurezza straordinario è previsto per domenica alle 15, ora di New York", ha detto Polyanskij. Come ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" una fonte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, l'orario dell'incontro potrebbe cambiare a seconda della disponibilità dei relatori. Attualmente si sta discutendo anche se tenere la riunione in modalità chiusa o aperta. (Rum)