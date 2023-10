Israele: leader oppisizione Lapid propone governo d'emergenza dopo attacco Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, ha chiesto di formare un “governo di emergenza” per gestire “l’operazione difficile e complessa che ci aspetta” dopo che circa 100 israeliani sono stati uccisi, quasi 1.000 feriti e un numero imprecisato di soldati e civili sono stati fatti prigionieri dal movimento palestinese Hamas a Gaza. In una nota, Lapid ha detto: “Lo Stato di Israele è in guerra. Non sarà facile e non sarà breve. Ha conseguenze strategiche che non vedevamo da molti anni. C’è il serio rischio che diventi una guerra su più fronti”. Il leader di Yesh Atid ha affermato: “Poco fa ho incontrato il primo ministro Netanyahu. Gli ho detto che in questa situazione d'emergenza sono disposto a mettere da parte le nostre differenze e formare con lui un governo di emergenza, ristretto e professionale per gestire 'l’operazione difficile e complessa che ci aspetta'”. (Res)