Medio Oriente: Lufthansa cancella due voli diretti da Francoforte a Tel Aviv

- La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha cancellato due voli previsti oggi dall'aeroporto di Francoforte a Tel Aviv in seguito agli attacchi contro Israele provenienti dalla Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'agenzia di stampa tedesca "Dpa". "A causa dell'attuale situazione di sicurezza a Tel Aviv, oggi, sabato, Lufthansa Group Airlines riduce il suo programma di voli da e per Tel Aviv per motivi operativi", ha detto un portavoce della compagnia aerea. Lufthansa ha chiarito che verrà effettuato un volo da Tel Aviv a Francoforte. "Tutti gli altri voli Lufthansa da e per Tel Aviv saranno cancellati oggi, sabato", ha riferito la compagnia. Sul portale dell'aeroporto di Francoforte due voli Lufthansa previsti sabato per Tel Aviv sono contrassegnati come cancellati. (Geb)