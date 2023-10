Israele: ambasciatore Bar ringrazia per sostegno dell'Italia, "dichiarazione di guerra di Hamas"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "Israele ha ricevuto una dichiarazione di guerra da parte di Hamas, con un attacco senza precedenti di migliaia di razzi, lanciati indiscriminatamente dalla Striscia di Gaza contro le città israeliane, e sta dovendo far fronte anche all'infiltrazione di terroristi armati, che hanno ucciso un gran numero di cittadini israeliani". Lo ha dichiarato ai media l'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar, ai media, secondo quanto riferisce una nota. Il diplomatico ha aggiunto: "Attualmente le stime parlano di almeno 100 morti, centinaia di feriti e un gran numero di persone rapite. Si tratta di un attacco orribile, sferrato contro la popolazione civile nel pieno di una festività religiosa ebraica. L'attacco è stato compiuto su iniziativa di Hamas e con il sostegno dell'Iran, senza alcuna presunta motivazione da parte israeliana". "Va ribadito che gli abitanti di Gaza non sono nostri nemici e che Hamas - ha aggiunto - li usa cinicamente come scudi umani per lanciare missili". Rivolgendosi ai media, Bar ha affermato: "A nome dello Stato di Israele ringrazio il presidente della Repubblica - Sergio Mattarella - , il presidente del Consiglio - Giorgia Meloni -, tutti i vertici del governo e della politica italiana, compresi i partiti di opposizione, i presidenti delle regioni e le decine di organizzazioni, per il loro sostegno pubblico a Israele. Grazie anche alle migliaia di cittadini italiani che ci commuovono con messaggi di solidarietà". (Res)