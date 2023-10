Medio Oriente: leader Hamas Haniyeh, battaglia si sposta "nel cuore dell'entità sionista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico del gruppo islamista palestinese Hamas, ha detto ai Paesi arabi che Israele non può fornire loro alcuna protezione. In un discorso tenuto oggi in diretta televisiva, Haniyeh ha anche affermato che le fazioni armate palestinesi intendono espandere la battaglia in corso a Gaza alla Cisgiordania e a Gerusalemme. "La battaglia si è spostata nel cuore dell'entità sionista", ha dichiarato Haniyeh. (Res)