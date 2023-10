Medio Oriente: Baerbock, sconsigliamo a tedeschi di recarsi in Israele e Territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha "fortemente" sconsigliato ai suoi cittadini di recarsi in Israele e nei Territori palestinesi dopo che il movimento islamista Hamas ha lanciato un'offensiva a sorpresa contro Israele dalla Striscia di Gaza. In una dichiarazione alla stampa, la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha anche invitato "tutti i cittadini tedeschi presenti sul posto" a registrarsi sulla piattaforma speciale del ministero per le situazioni di crisi. (Geb)