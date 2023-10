Innovazione: Rebattoni (Ibm), digitalizzare servizi pubblici per maggiore competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo un gap digitale e tecnologico nel nostro paese, in particolar modo all’interno dei servizi pubblici, riteniamo che la loro modernizzazione possa portare maggiore competitività del sistema paese, quindi una spinta anche per la crescita e l’occupazione”. A dirlo è Stefano Rebattoni, Amministratore delegato di IBM Italia, rispondendo a margine della prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. L’intelligenza artificiale “è un cavallo addizionale all’interno del motore del digitale, che può permettere di recuperare il tempo perduto: sposta il baricentro delle competenze verso l’alto, anche del personale pubblico sgravandolo delle attività più routinarie” ha spiegato Rebattoni. Le tecnologie dei dati, automazioni, intelligenza artificiale e quantum computing sono “casi pratici che già oggi vediamo ed esistono nel nostro paese in ambiti come i trasporti, le infrastrutture, sanità e cultura. Vogliamo portare uno stimolo verso le istituzioni, i clienti e i partner per far capire che oggi le soluzioni digitali sono già disponibili” ha concluso il Ceo di Ibm.(Rem)