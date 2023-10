Medio Oriente: presidente Israele esorta condanna inequivocabile verso Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzohg, ha fatto appello alla comunità internazionale affinché pronunci una "condanna chiara e inequivocabile nei confronti di Hamas, dei suoi alleati e dei suoi sostenitori in Iran. Ora è il momento di restare saldi al fianco di Israele a sostegno della sua battaglia giusta e morale di fronte a un nemico abominevole". Lo riferisce una nota stampa della presidenza israeliana. "Questa guerra intrapresa contro di noi segna uno spartiacque", ha detto, riferendosi all'attacco lanciato oggi da Hamas contro Israele. “Oggi abbiamo visto il vero volto di Hamas. Un esercito terroristico il cui unico obiettivo è l'omicidio a sangue freddo di uomini, donne e bambini innocenti. Sostenuti e diretti dai loro comandanti per procura in Iran, hanno effettuato un attacco atroce e non provocato contro lo Stato ebraico in un giorno sacro per gli ebrei (lo shabbat, il sabato). Civili innocenti sono stati massacrati e feriti e molti sono ancora sotto attacco", ha affermato. Herzog ha concluso: “Lo Stato di Israele adotterà tutte le misure necessarie per eliminare questo pericolo chiaro e immediato per i nostri cittadini. Israele riuscirà a superare tutte le sfide".(Res)