Germania: fiera Anuga, padiglione Ice presenta quasi 200 espositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 200 espositori italiani, provenienti da tutto il Paese, presentano le loro specialità gastronomiche nel padiglione dell’Ice durante la fiera Anuga 2023. Dalla pasta passando per l’olio di oliva e il caffè, fino a salumi, carne o tartufo – le regioni italiane offrono prodotti di prima qualità tutti da gustare. Chi desidera provare le numerose prelibatezze italiane, potrà farlo dal 7 all’ 11 ottobre a Colonia, alla fiera alimentare più importante del mondo. Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida inaugurerà il padiglione italiano nella mattina del 7 ottobre, per poi iniziare il tour della fiera. Insieme al ministro, all’inaugurazione saranno presenti l’ambasciatore Italiano in Germania, Armando Varricchio, il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, e il direttore generale dell’Ice, Lorenzo Galanti. Una novità quest’anno è rappresentata da TrackIT: la piattaforma creata da Ice e basata sulla tecnologia Blockchain, che permette la tracciatura dell’intera catena del valore di un prodotto da parte del consumatore finale. TrackIT protegge produttori e consumatori da prodotti contraffatti, che in realtà non provengono dall’Italia. 18 espositori ad Anuga prendono parte al progetto. (segue) (Com)