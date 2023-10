Germania: fiera Anuga, padiglione Ice presenta quasi 200 espositori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida,sottolinea come "questo evento sia una vetrina straordinaria per il settore agroalimentare italiano e per l’economia della nostra Nazione. I nostri prodotti sono emblema della qualità e rappresentano al meglio l’Italia. Per questo è sempre più importante puntare sulla promozione”. L’ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio, ha affermato: “Con oltre mille espositori l’Italia si conferma come prima presenza alla più grande fiera al mondo del settore alimentare. In un quadro economico internazionale complesso, rimane molto proficuo e sempre in crescita il rapporto preferenziale con la Germania, primo partner commerciale dell’Italia e principale sbocco estero dei nostri prodotti alimentari. L’incisività della partecipazione italiana ad Anuga è valorizzata dalla crescita dei modelli sostenibili sviluppati da tante aziende del nostro Paese presenti qui a Colonia". (segue) (Com)