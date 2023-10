Germania: fiera Anuga, padiglione Ice presenta quasi 200 espositori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con più di mille espositori su 7.700 totali, l’Italia è il Paese più rappresentato alla fiera di Anuga, dove Ice è presente con un padiglione che ospita circa 200 aziende. Un dato che dimostra la centralità internazionale del Food italiano, un settore che insieme a Fashion e Furniture fa da traino al nostro Made in Italy all’estero. Solo nel 2022 le esportazioni del comparto sono state di circa 60 miliardi di euro, in crescita del 15 per cento rispetto al 2021 e di 30 miliardi nei primi sei mesi del 2023, vale a dire quasi l’8 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Tra i mercati che più amano i nostri prodotti c’è proprio la Germania, dove nei primi sei mesi del 2023 l’Italia ha esportato quasi 4 miliardi di euro di prodotti agroalimentari. Un dato che assume tanto più valore se si considerano il peso che inflazione e i costi logistici stanno avendo sulle nostre imprese e la sostanziale fase di decrescita dell’economia tedesca. Ice continuerà a lavorare per far crescere il nostro export: in Germania in particolare, solo nel 2023 abbiamo supportato oltre 1.200 aziende con più di 4.000 servizi di assistenza. Inoltre resta forte l’impegno per proteggere le specificità dei nostri prodotti dalla concorrenza sleale. Per questo abbiamo deciso di presentare alla fiera di Colonia, punto di riferimento per il settore, il progetto TrackIT, la piattaforma creata da ICE e basata sulla tecnologia Blockchain, che permette la tracciatura dell’intera catena del valore del prodotto da parte del consumatore finale. Al progetto hanno già aderito una ventina di espositori presenti”, ha affermato Zoppas. (segue) (Com)