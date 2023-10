Germania: fiera Anuga, padiglione Ice presenta quasi 200 espositori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Alfonsi, direttore dell’Ufficio Ice di Berlino, commenta così: “L’industria alimentare italiana dà un importante contributo economico e sociale al paese. L’alimentare è uno dei settori più dinamici e resistenti dell’industria italiana, nonché portatore del patrimonio nazionale. L’ampia presenza di espositori italiani nella Hall 11.2 ad Anuga è ormai una tradizione consolidata ed offre soprattutto ai produttori più piccoli la possibilità di presentarsi al mercato internazionale”. Considerando il valore dell’intera filiera produttiva – dai campi alla tavola -, il fatturato dell’industria agroalimentare ha raggiunto 607 miliardi di euro, pari al 31,8 per cento del Pil nazionale. Con 60 mila imprese, 464 mila dipendenti e più di 50 miliardi generati dall’export nel 2022, l’industria alimentare si conferma un elemento trainante tra i settori dell’economia italiana. Nel settore manifatturiero è al primo posto per fatturato e al secondo per numero di aziende, dipendenti e valore delle esportazioni. (Com)