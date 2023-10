Roma: arrivati a San Giovanni i primi manifestanti, attesa per interventi dal palco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunta in piazza San Giovanni in Laterano la testa del corteo partito alle 13:30 da piazzale dei Partigiani e organizzato dalla Cgil con 150 associazioni. Fumogeni rossi, bandiere, palloncini rosa e bianchi, striscioni, colorano il cielo. Al centro, vicino alla Basilica che dà il nome alla piazza, è stato allestito il palco dal quale più tardi si terranno gli interventi delle associazioni. Chiuderà la giornata il segretario della Cgil Maurizio Landini. I manifestanti hanno attraversato viale della Piramide Cestia, viale Aventino, via di San Gregorio, via Labicana e Via Merulana, e ora sono in presidio in piazza in attesa dell'arrivo degli altri. Un secondo corteo infatti è partito alla stessa ora da piazza della Repubblica. “No all’autonomia differenziata. Per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti”, “Cura è rivoluzione” recitano alcuni cartelli esposti dalla folla in piazza. (Rer)