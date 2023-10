Medio Oriente: ministero Salute Gaza, 198 palestinesi morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di 198 palestinesi morti e 1.610 feriti il bilancio dei bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero della Salute palestinese. Israele ha lanciato l'operazione "Spade di ferro" su Gaza dopo un attacco, che sembra aver colto di sorpresa i militari, del movimento palestinese Hamas con razzi e combattenti infiltrati. Intanto, in Israele proseguono gli scontri tra uomini armati palestinesi e militari nelle comunità a ridosso della Striscia di Gaza. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso immagini dei riservisti richiamati in servizio per affrontare la situazione. Secondo alcuni media israeliani, Hamas avrebbe nelle sue mani circa 60 ostaggi, tra cui ufficiali militari, a Gaza. (Res)