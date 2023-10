Medio Oriente: vicepresidente Commissione Ue Schinas, pronti ad aiutare per placare tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è abituata a fare “il vigile del fuoco” ed è in grado di aiutare anche a placare le tensioni fra Israele e i palestinesi. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, all'incontro dei ministri dell'Immigrazione (e dell'Interno) del gruppo Med 5 (Grecia, Spagna, Italia, Cipro e Malta) che si è svolto oggi a Salonicco. "Siamo abituati a fare i vigili del fuoco. L’Europa ha dimostrato di essere in grado di far fronte a tali scenari di crisi. Vi ricordo Evros nel maggio 2020, successivamente la crisi in Bielorussia, e poi Ceuta", ha detto Schinas. Il vicepresidente della Commissioone Ue ha aggiunto: "Vedremo come andranno le cose, ma se per qualsiasi motivo la crisi in Israele ha un impatto sull'immigrazione, siamo assolutamente pronti sia a Bruxelles che nei paesi membri che potrebbero essere interessati da questo sviluppo ad agire di concerto per trovare le giuste risposte. Ma non siamo ancora arrivati ​​a quel punto”.(Gra)