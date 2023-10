Roma: Casa internazionale donne, con Cgil in piazza contro politiche liberiste e patriarcali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa internazionale delle donne è in piazza oggi a Roma alla manifestazione "La via maestra" promossa dalla Cgil con un proprio striscione perché "è giusto essere qui e unirci alla mobilitazione per dire al governo che sulla Costituzione non si fanno passi indietro". E' quanto si legge in una nota della Casa internazionale delle donne. "Con noi anche le donne iraniane: lottiamo contro le politiche neoliberiste e patriarcali di tutto il mondo, vogliamo diritti di tutte e tutti, sanità pubblica, lavoro stabile, sicuro e dignitoso, contrasto alle diseguaglianze. Per questo siamo in piazza", conclude. (Com)