Regno Unito: laborista Streeting, conservatori ostaggio dei "teorici della cospirazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito conservatore è passato “attraverso lo specchio” e ora è in debito con “pazzi e teorici della cospirazione”. Lo ha detto il ministro della Salute ombra, l'esponente laborista Wes Streeting, in un'intervista al quotidiano “The Times”. Streeting ha lanciato un appello a quelli che lui descrive come gli elettori conservatori tradizionali. "Penso che ci saranno molti sostenitori conservatori dignitosi e tradizionali di lunga data che hanno assistito alla conferenza del Partito conservatore questa settimana e si sono chiesti cosa diavolo è successo al partito di Churchill", ha affermato Streeting. “Il Partito laborista sta inviando un messaggio molto chiaro alla nostra conferenza di questa settimana: abbiamo una squadra e un piano per restituire al Regno Unito il suo futuro. Diciamo a tutti quei sostenitori conservatori onesti e disamorati che avete una casa nel Partito laborista. Vogliamo che voi lavoriate con noi. Vogliamo che ci sosteniate e lavoriate insieme per far uscire il Regno Unito dalla crisi”, ha concluso Streeting. (Rel)