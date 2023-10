© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha espresso la sua "grave preoccupazione" per gli sviluppi della situazione tra Israele e i palestinesi, incolpando il Paese ebraico per quelli che ha definito i suoi "attacchi palesi". In una nota, il ministero degli Esteri ha invitato la comunità internazionale a "fermare le pratiche provocatorie dell'occupazione" e la "politica di espansione degli insediamenti". (Res)