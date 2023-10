Russia: Kadyrov, annullare presidenziali o indirle con Putin come unico candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha proposto di rimandare temporaneamente le prossime elezioni presidenziali nella Federazione Russa a causa dell'operazione militare speciale in corso in Ucraina o di indirle con un unico candidato: Vladimir Putin.Kadyrov ha fatto questa dichiarazione durante una manifestazione nel centro di Groznyj. La manifestazione è stata organizzata in concomitanza con il 71mo anniversario della nascita del presidente russo Vladimir Putin. Secondo le autorità locali, riferisce l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", vi hanno preso parte fino a 25 mila persone. "Propongo ora, mentre l'operazione militare speciale è in corso, di decidere all'unanimità che avremo un candidato alle elezioni: Vladimir Vladimirovich Putin. Oppure di rimandare temporaneamente le elezioni, perché non abbiamo un'altra persona che possa difendere il nostro Paese oggi", ha detto Kadyrov. Il governatore ceceno ha definito Putin il politico e guerriero più saggio. "...Chi lo conosce (il presidente russo Vladimir Putin) sa da vicino quanto sia onesto e corretto. Non abbandona mai il suo popolo, fa del suo meglio per preservare la popolazione. Approfondisce tutti i problemi delle regioni, in particolare quelli della Repubblica cecena, per quanto possibile”, ha concluso Kadyrov. (Rum)