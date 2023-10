Medio Oriente: Pentagono ribadisce "ferreo" impegno Usa al fianco di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno un "ferreo" impegno a sostegno del diritto d'Israele di difendersi e si assicurerà che il suo alleato abbia tutti i mezzi necessari per farlo. Lo si legge in una dichiarazione del segretario alla Difesa Lloyd Austin, che commenta così gli attacchi lanciati questa mattina dal gruppo islamista Hamas nello Stato ebraico. "Il nostro impegno al diritto d'Israele di difendersi resta ferreo", scrive Austin, aggiungendo che il Pentagono "si assicurerà che Israele abbia tutto quel che gli è necessario per difendersi e per proteggere i civili dalla violenza indiscriminata e dal terrorismo". (Was)