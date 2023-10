Medio Oriente: ministero Esteri Israele, "i terroristi di Hamas hanno dichiarato guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "terroristi di Hamas hanno dichiarato guerra a Israele, con il lancio indiscriminato di missili e razzi contro i civili nel sud di Israele, a Tel Aviv e Gerusalemme, e con terroristi infiltratisi nei centri abitati del sud per uccidere famiglie e civili inermi". E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri di Israele, secondo cui "l'attacco dimostra ancora una volta, se qualcuno ancora nutrisse dubbi al riguardo, che Hamas non è interessato all’incolumità e al benessere dei cittadini della Striscia di Gaza, e vede invece in essi delle pedine per i suoi sforzi volti a colpire i cittadini di Israele". La diplomazia israeliana ha aggiunto: "Le organizzazioni terroristiche sono una diramazione del regime degli ayatollah dell’Iran, che promuove intensamente l'attività terroristica in Israele e contro obiettivi israeliani ed ebraici in tutto il mondo". (segue) (Res)