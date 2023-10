Medio Oriente: ministero Esteri Israele, "i terroristi di Hamas hanno dichiarato guerra" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota diramata dal ministero degli Esteri, Israele fa sapere che le "organizzazioni terroristiche operano consapevolmente all’interno della popolazione civile, commettendo un doppio crimine di guerra: sparare indiscriminatamente contro i civili, usando i residenti della Striscia di Gaza come scudi umani". "Non sono gli abitanti della Striscia di Gaza i nemici di Israele, ma le organizzazioni terroristiche che operano consapevolmente e deliberatamente all'interno delle concentrazioni di popolazione e in prossimità di edifici e istituzioni umanitarie, e ne fanno un uso cinico - prosegue la nota -. Hamas è sovrano nella Striscia di Gaza ed è dietro questo attacco, pertanto si assumerà le conseguenze e la responsabilità degli eventi. Israele esigerà l’intero prezzo dalle organizzazioni terroristiche e proteggerà i propri cittadini in ogni modo". (Res)