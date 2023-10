Danimarca: ministero Difesa annuncia ripresa produzione munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa danese intende riavviare la produzione di munizioni per garantire le forniture nazionali. Secondo quanto si legge in un comunicato diffuso oggi, il ministero ha dichiarato di aver concluso un accordo per l'acquisto di una fabbrica di armi in disuso di Elling, nello Jutland settentrionale, che era stata utilizzata come unico fornitore di munizioni della Danimarca dalla sua fondazione nel 1676 sino al 1968. Il ministero ha dichiarato di aver accettato di pagare 19,6 milioni di corone danesi (2,8 milioni di dollari) per riacquistare l'impianto di Elling che aveva venduto per 18 milioni di corone nel 2008, ha dichiarato il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen. "La produzione di munizioni in Europa è sottoposta a forti pressioni e dovremmo cercare di trovare soluzioni anche in Danimarca per contribuire dove possiamo in base alle esigenze danesi", ha dichiarato Lund Poulsen. "Ci vorrà del tempo prima di essere pronti per la produzione, ma per questo è anche positivo che stiamo iniziando il lavoro", ha aggiunto Lund Poulsen. La nota non fornisce alcun dettaglio sul tipo di munizioni che si intende produrre nella fabbrica, che viene acquistata dal consorzio Krudten Erhvervspark. In precedenza l'impianto era di proprietà di una società privata spagnola ed era in uso sino al 2020.(Sts)