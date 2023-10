Usa-Cina: senatore Schumer a Shanghai, serve libera concorrenza per nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese statunitensi devono concorrere liberamente con le aziende cinesi così come queste ultime possono fare negli Usa. Lo ha dichiarato il senatore democratico Chuck Schumer al termine del suo incontro con il capo del Partito comuniste cinese a Shanghai, Chen Jining, il primo appuntamento per la delegazione bipartisan del Senato statunitense giunta questa mattina in Cina. Gli Stati Uniti, ha detto Schumer, non vogliono rompere le relazioni commerciali con la seconda economia del mondo, ma chiedono che il clima d'affari per le loro aziende in Cina sia più equo. "Siamo pronti a competere, ma non vogliamo un conflitto", ha detto il leader della maggioranza al Senato a Chen. Quest'ultimo si è limitato a sottolineare che una relazione stabile e salutare tra Cina e Stati Uniti sarebbe di beneficio per l'intero mondo. Il funzionario cinese ha ricordato come 5.640 aziende statunitensi siano presenti a Shanghai e si è detto lieto di poter discutere della promozione del commercio a livello locale. (segue) (Res)